Украина

Полузащитник провел в клубе чуть более двух месяцев.

Украинский хавбек Виталий Балашов больше не является футболистом Тамбова, сообщил официальный сайт клуба.

Балашов присоединился к Тамбову в начале августа этого года. Он перешел на правах свободного агента из Олимпика, где в прошлой кампании отличился двумя голами и одним ассистом в 19 матчах Премьер-лиги.

Также Балашов на протяжении карьеры выступал за Черноморец, Говерлу, краковскую Вислу, Милсами (Молдова) и Ислочь (Беларусь).

О том, где продолжит карьеру Виталий Балашов, пока что неизвестно.