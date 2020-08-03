Россия

Бывший полузащитник Олимпика продолжит карьеру в российском чемпионате.

ФК Тамбов объявил о приобретение трех футболистов, среди которых – Виталий Балашов.

Подробности сделки не раскрываются, но, вероятно, это контракт на один год.

29-летний футболист известен по выступлениям за Черноморец и Олимпик, который был его последним клубом.

В сезоне-2019/20 в УПЛ Балашов провел 19 матчей: на его счету два гола и одна результативная передача.

Отметим, что помимо Балашова, ФК Тамбов также подписал Сергея Рыжикова и Александра Карапетяна.