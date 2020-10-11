Украина

"Горняки" представили финансовый отчет за минувший сезон.

Шахтер представил традициционный годовой финансовый отчет за сезон 2019/20. Общие доходы украинского клуба с учетом НДС составили 2 миллиарда 522 миллиона гривен.

Согласно отчету на официальном сайте клуба, доходы Шахтера от продажи и аренды игроков составили 928 млн гривен. Выплаты от УЕФА и ФИФА принесли "горнякам" 1 миллиард 256 миллионов гривен, а еще 338 млн гривен клуб заработал на коммерческой деятельности.

Что касается налогов, то в сезоне-2019/20 Шахтер заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 миллиона гривен. Сумма НДФЛ составила 317,9 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов.