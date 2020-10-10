Украина

Португалец прокомментировал ситуацию в команде.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о ситуации в клубе после обнаружения большого количества заразившихся коронавирусом и поделился планами подготовки к предстоящим поединкам.

"На данный момент мы в очень тяжелой ситуации. Уходить от реалий, искать какие-то отговорки и жалеть себя не будем. Знаем, что мир сейчас переживает большие трудности – количество случаев повсеместно растет. Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями. Конечно, подготовку это усложняет. Впереди матч со Львовом, через три дня – Реал, еще через три – Ворскла, а затем сразу Интер… У нас было все спланировано, но сейчас следовать плану мы не сможем. На данный момент не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится через 10 дней. Даже если некоторые и вернутся, у нас останется лишь два дня до поединка с Реалом. Поэтому очень сложно сейчас о чем-то говорить – все происходит вот так. Мы не делаем из себя жертв, но очень расстроены ситуацией. Нужно искать решения.

Важно быть максимально осторожным, поэтому мы строим наши упражнения так, чтобы ребята не контактировали на поле друг с другом. На следующей неделе уже придется работать вместе и контактировать, ведь предстоит матч со Львовом. Самая важная игра для нас – всегда следующая. Нужно готовиться ко Львову уже с координированной командой.

У нас 70 футболистов, которые могут играть: это первая команда, дубль и U19. Выбор очень велик. Нужно играть, и мы будем это делать. С большими или меньшими сложностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые сыграют, – наилучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата. Сейчас мы переживаем пандемию, ситуация трудная. Слава Богу, нам есть чем на нее ответить", – рассказал Каштру в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, на этой неделе в Шахтере выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом.