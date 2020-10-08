Украина

"Горняки" объявили итоги тестирования после заболевания Пятова и Степаненко.

В Шахтере выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт "горняков".

По итогам повторного тестирования среди заболевших девять игроков первой команды и девять работников.

По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Напомним, что ранее положительные тесты на коронавирус сдали Тарас Степаненко, Андрей Пятов и два работника.