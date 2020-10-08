"Горняки" объявили итоги тестирования после заболевания Пятова и Степаненко.
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08 октября 2020, 21:22
В Шахтере выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт "горняков".
По итогам повторного тестирования среди заболевших девять игроков первой команды и девять работников.
По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.
Напомним, что ранее положительные тесты на коронавирус сдали Тарас Степаненко, Андрей Пятов и два работника.