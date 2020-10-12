Украина

Менеджер прокомментировал слухи о его уходе из клуба.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал информацию о том, что летом он был близок к уходу из клуба.

"У нас хорошая атмосфера в команде, все наладилось. У нас в принципе не было большого раздора, просто были нюансы, которые всегда случаются в переходном периоде. Мы смотрим вперед".

"Заря в еврокубках, хотим как можно лучше выступить, побороться за высокие места, хорошо себя продать на европейской арене. Для этого ребята старались в прошлом году. Сейчас впереди шесть матчей – вся Украина будет смотреть. Хочется как можно лучше выступить", – сказал Скрипник Профутбол.

Ранее специалист высказал свое мнение о группе в Лиге Европы, где Заря сыграет с Лестером, АЕКом и Брагой.