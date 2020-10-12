Украина

Поединок перенесли из Днепра в столицу Украины.

Динамо отправило официальной запрос в УПЛ с просьбой перенести гостевой поединок восьмого тура украинской Премьер-лиги против СК Днепр-1 в Киев.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", дирекция УПЛ удовлетворила их ходатайство, поэтому данный поединок пройдет на стадионе НСК Олимпийский по обоюдному согласию сторон. Несмотря на это, номинальными хозяевами поля будут футболисты Днепра-1.

Стоит отметить, что матч 21-го тура чемпионата Украины между Динамо и Днепром-1, который должен был состояться в Киеве, пройдет на домашней арене подопечных Игора Йовичевича.

Напомним, что в следующем туре УПЛ Динамо ожидает гостевое противостояние с Рухом, а Днепр-1 примет на своем поле Десну.