Украина

Александр Поворознюк предпочел провести поединок УПЛ по календарю, несмотря на большое количество случаев заражения COVID-19 в Александрие.

Тестирование Александрии от 13 октября показало 27 случаев заражения коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, что поставило под угрозу проведение предстоящего поединка шестого тура УПЛ против Ингульца.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, что президент Ингульца Александр Поворознюк отказал в просьбе перенести матч, но он должен состояться по заранее составленному календарю.

"Матч не будет под угрозой. Президент Ингульца категорически против переноса поединка. Ему звонил наш президент и объяснил ситуацию. Поворознюк отказал".

"Ну ничего! На данном этапе у нас есть 15 игроков и один вратарь. Я надеюсь, что они через два дня выйдут и сыграют", - заявил Владимир Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее случаи заражения коронавирусом выявили и в полтавской Ворскле.