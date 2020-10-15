Украина

Среди заболевших и главный тренер Юрий Максимов.

Тестирование на коронавирус выявило в Ворскле семь положительных проб — сообщает Полтавщина-Спорт.

По информации издания, положительные тесты сдали главный тренер Юрий Максимов, его ассистент Виктор Уляницкий и пятеро футболистов: Игорь Пердута, Ибраим Кане, Пап-Алиун Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич.

Также сообщается, что несколько дней не появляется на работе вице-президент клуба Олег Лысак, однако подтверждения информации о его болезни нет.

Тренировочным процессом руководит наставник вратарей Сергей Долганский, и не исключено, что именно он выведет Ворсклу, выдавшую рекордный старт в УПЛ, на матч шестого тура чемпионата Украины против Олимпика, запланированный на воскресенье, 18 октября.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса разразилась в Александрии.