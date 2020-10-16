Украина

Состав "желто-черных" пополнили два защитника и хавбек.

Защитники Роман Гагун и Давид Зец и полузащитник Остап Притула стали игроками Руха, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали соглашений футболистов со львовским клубом остаются неизвестными. В составе "желто-черных" Гагун и Зец будут выступать соответственно под 2-м и 6-м номерами, а Притула выбрал 10-й номер.

Стоит отметить, что Зец выступал за молодежную команду Бенфики и является игроком сборной Словении U-21.

Ранее сообщалось, что Рух объявил о расставании с полузащитником Олегом Синицей и защитником Сиднеем.