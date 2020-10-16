Киевляне могут усилиться центрбеком Сиднея.
Антон Млинарич, Sydney FC
16 октября 2020, 12:59
Защитник Сиднея Антон Млинарич может стать игроком киевского Динамо, сообщает портал The World Game.
Юный австралиец прибудет на просмотр в киевский клуб, где проведет октябрь и ноябрь. Если руководство "бело-синих" останется довольным 18-летним центрбеком, то предложит ему контракт и заплатит определенную сумму его клубу.
Подписать Млинарича руководству Динамо предложил бывший игрок Милош Нинкович, который сейчас выступает в австралийском клубе.
Млинарич выступает за юношескую сборную Австралии и был участником ЧМ U-17.