Украина

Полузащитник Александр Андриевский останется в Динамо до лета 2025 года.

Динамо и Александр Андриевский продолжили сотрудничество еще на пять лет — сообщил официальный сайт киевлян.

Новое соглашение с 26-летним полузащитником действует до лета 2025 года.

Андриевский начинал заниматься футболом в киевской ДЮСШ Атлет, после чего постигал футбольную премудрость в Динамо и Металлисте.

В УПЛ Александр дебютировал в составе Металлиста в мае 2012 года. За время пребывания в Металлисте выступал также в аренде за Горняк-Спорт.

В марте 2015 года Андриевский стал игроком Динамо, после чего выступал также в аренде за Черноморец и Зарю.

В составе Динамо Александр провел 36 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Ранее контракт с Динамо продлил Владислав Супряга.

Также Динамо объявило свою заявку на Лигу чемпионов.