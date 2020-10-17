Украина

Представляем анонс поединка между львовским Рухом и киевским Динамо.

В 6-м туре УПЛ лидер чемпионата киевское Динамо проведет выездную встречу с львовским Рухом.

Рух – Динамо

Суббота, 17 октября, 17:00. Арена Львов, Львов. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Текущий календарь для киевского Динамо вполне можно назвать удачным. Команда после игр национальных сборных встретится с львовским Рухом, который расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Игроки киевского Динамо вернулись из сборных в хорошем расположении духа. Даже несмотря на то, что динамовцы в составе национальной сборной Украины разгромно проиграли Франции 1:7 и Германии 1:2, в завершающем матче была минимальная победа над испанцами 1:0. Этот результат явно добавил хороших эмоций динамовским сборникам. Отмечаем, что и легионеры, в частности Томаш Кендзера, Беньямин Вербич и Жерсон Родригес, помогли своим сборным добиться положительных результатов, и их психологическое состояние тоже должно быть на высоком уровне. Также отмечаем, что из лазарета возвращаются Виталий Буяльский и Владислав Супряга. Вылечил ангину и Денис Попов, и теперь у Мирчи Луческу даже появляется выбор в центре обороны.

Очевидным преимуществом футболистов Руха, конечно же, можно считать функциональную готовность и кондиции. У динамовцев был плотный график, в котором им приходилось играть через 2 дня на 3, Рух же все это время отдыхал и готовился к встрече с Динамо. Из потерь Руха отмечаем Вадима Парамонова, который не поможет своей команде из-за дисквалификации.

Динамо – фаворит данного противостояния, но давайте не забывать, как Рух сыграл против Шахтера. Держим в уме еще и, что уже на следующей неделе у киевлян старт в групповом этапе Лиги чемпионов против Ювентуса и, возможно, тренерский штаб столичного клуба решит поберечь кого-то из основных исполнителей в этом матче.

Команды впервые встретятся между собой в рамках официального турнира.

Отдельно скажем, что в который раз матчи Динамо и Шахтера в туре играются в одно время. Возможно, организаторы турнира считают, что болельщики этих клубов не смотрят матчи своих соперников, а возможно им просто плевать.

прогноз 0:1

Сергей Горбаченко, Football.ua