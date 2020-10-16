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Football.ua сравнивает статистические показатели Динамо под руководством Мирчи Луческу и Алексея Михайличенко.

Мирча Луческу и его Динамо уже в следующий вторник начнут кампанию в групповом этапе Лиги чемпионов, а в субботу киевлянам предстоит еще и матч против Руха в УПЛ. Football.ua предлагает немного погрузиться в статистику и понять, что изменилось в игре команды с приходом румынского специалиста. Сразу же оговоримся, что в этом тексте представлены лишь первые впечатления от работы Луческу в Динамо и будут намечены тенденции.

Один из системообразующих компонентов для Динамо образца сезона-2020/21 — это контроль мяча. Теперь киевляне подолгу держат мяч, делают много поперечных передач, расшатывают оборону соперника. У Алексея Михайличенко в прошлом сезоне был иной подход. Та команда не стеснялась отдавать мяч соперникам (в УПЛ некоторые вообще не знают, как играть первым номером) выжидала ошибку и быстро проводила свою атаку. Как итог, то Динамо разрешало соперникам проводить около 3 контратак в среднем за матч и где-то 22 позиционных наступления. Сейчас — в среднем одна контратака и около 19 позиционок.

Почему так? Динамо больше владеет мячом, а у оппонентов стало меньше времени на свои атаки. При Луческу Динамо делает в среднем больше шестисот передач за 90 минут с точностью 88%. При Михайличенко — 550 с точностью 85%. Не забывайте еще, что в нынешнем сезоне Динамо дважды — против Шахтера и АЗ — играло с низким блоком, отказавшись от контроля мяча. Не будь этих матчей, количество передач возросло бы.

Следующее, о чем стоит поговорить, это количество и качество созданных моментов. Игроки Динамо при Луческу стали меньше бить по воротам с невыгодных позиций, теперь команда намного тщательнее готовит момент для удара. Как итог, повысился процент точных ударов — с 39 до 46. Также незначительно, но вырос, показатель удачных голевых моментов — с 2 до 2,4. Наверняка на дистанции эти два показателя будут только расти. Что все это значит? Динамо подолгу разыгрывает мяч, игроки стали реже "лупить" издали, а чаще искать позиции, с которых легче забить. Ударов стало меньше, но они опаснее.

Также при Луческу упали такие показатели, как количество единоборств, отборов, обводок, навесов (тут незначительно, будем еще говорить). Все это следствие контроля мяча. При всем позитиве с улучшением атакующих показателей, есть аспекты, над которыми тренерскому штабу предстоит еще очень много работать.

Как команда доставляет мяч в штрафную площадь? Динамо стало немного реже входить с мячом в штрафную площадь соперника. Тут есть простое объяснение: против команды Луческу все чаще играют средним-низким блоком. Нынешнему Динамо сложнее оказываться с мячом в штрафной, чем команде Михайличенко, когда киевляне чаще атаковали в переходных фазах. Предположим, что на дистанции показатель вхождений в штрафную площадь будет лишь расти.

Сейчас же Динамо, когда не знает как доставить мяч в 16-метровую зону, часто прибегает к навесам. Здесь, к сожалению, пока что отличий от команды Михайличенко очень мало. Если в прошлом сезоне киевляне выполняли в среднем 16 подач (4,5 точных), то сейчас — 14 (4 точных). Алгоритмы Динамо в финальной трети еще на стадии разработки, поэтому, когда команда не знает как взломать автобус соперника, прибегает к навесам. С качеством навесов тоже есть проблемы.

Все изложенное выше — это ключевые статистические показатели команды в нынешнем и предыдущем сезонах. Они говорят о новых тенденциях в игре Динамо при Мирче Луческу. У румынского специалиста еще уйма работы.

Сейчас же еще затронем тему ролей футболистов в центре поля для затравки на следующие главы. Динамо при Луческу стало играть 4-2-3-1 с двумя опорниками. При обороне команда перестраивается на 4-4-2, где атакующий полузащитник выдвигается на одну линию с нападающим, как и было при двух предыдущих наставниках. В первую очередь, изменения касаются Николая Шапаренко.

Луческу стал использовать атакующего полузащитника ниже, в центральной зоне рядом с Сидорчуком. По правде говоря, Михайличенко в последних двух матчах в Динамо также использовал Шапаренко как центрального полузащитника. Тогда идеи нынешнего спортивного директора воспринимали с насмешкой. Сейчас же только ленивый не отмечает прогресс Шапаренко в Динамо.

Десятый номер действует из глубины, где в большинстве матчей у него априори больше пространства, чем на подступах к штрафной площади. Сейчас в Динамо Николай выполняет роль "восьмерки", то есть связующего между линией обороны с Сидорчуком и атакующими футболистами. Шапаренко очень неплох в передачах в последнюю треть, в забегах с мячом, а также улучшил свою игру в отборе.

Сергей Сидорчук в Динамо Луческу помогает начинать атаки паре защитников. Капитан команды садится ниже и помогает при коротком розыгрыше от ворот. Роль Виталия Буяльского — поиск пространства в финальной трети поля. Он должен открывать зоны для партнеров, уводя тем самым футболистов соперника. Буяльский открывается в разных участках поля на чужой половине, проделывает очень много беговой работы. Он незаменим для нынешней команды.

Вспомним еще об одном футболисте, который важен для Луческу, — это Георгий Бущан. Почему важен? Учитывая то, как румынский специалист пытается поставить позиционное нападение, ему просто необходим голкипер, который умеет играть ногами. Бущан дает такую опцию тренерскому штабу.

С помощью длинных передач Георгия команда может успешно разбивать высокий прессинг соперника, что будет крайне полезно в матчах Лиги чемпионов. В среднем в нынешнем сезоне голкипер отдавал 10 длинных передач, из которых 80% были точными. Если же говорить о всех передачах, то здесь у Бущана процент точности равен 91%. Впечатляющий показатель.

Будем продолжать внимательно следить за тактическими моментами в работе Луческу. Продолжение следует.

Статистические данные InStat