Украина

Киевляне отправились на поединок в составе 23 человек.

Динамо в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины сыграет против Руха на выезде. Мирча Луческу включил в список игроков, которые полетели во Львов, Буяльского и Супрягу, пропустивших матчи сборной Украины из-за травм.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Кендзера, Попов, Сирота, Забарный;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

Напомним, матч Рух — Динамо состоится в субботу, 17-го октября, во Львове на стадионе Львов-Арена и начнется в 17.00.