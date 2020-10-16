Киевляне отправились на поединок в составе 23 человек.
фото Динамо
16 октября 2020, 18:43
Динамо в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины сыграет против Руха на выезде. Мирча Луческу включил в список игроков, которые полетели во Львов, Буяльского и Супрягу, пропустивших матчи сборной Украины из-за травм.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Миколенко, Кендзера, Попов, Сирота, Забарный;
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев;
Нападающие: Родригес, Супряга.
Напомним, матч Рух — Динамо состоится в субботу, 17-го октября, во Львове на стадионе Львов-Арена и начнется в 17.00.