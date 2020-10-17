Украина

Представляем анонс центрального матча тура Заря — Колос.

Луганская Заря в 6-м туре УПЛ примет Колос из Коваливки.

Заря – Колос

Суббота, 17 октября, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Анатолий Абдула – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Униан.

Очень жаркий матч, который вполне может называться центральной игрой тура, состоится в Запорожье. Заря будет принимать коваливский Колос. Четыре игрока луганской команды находились в расположении национальных сборных – Никита Шевченко, Агрон Руфати, Джоэль Абу Ханна, Андрейс Цыганикс. Голкипера Зари в срочном порядке вызвали в сборную Украины, поскольку коронавирус выкосил всех вратарей кроме Бущана, но Никита на поле так и не вышел. Не появились на футбольном поле и Руфати с Абу Ханной. Только Андрейс Цыганикс отыграл весь матч за сборную Латвии в поединке против Мальты. Потому нет смысла говорить о каких-то функциональных проблемах игроков. Обе команды имели достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к встрече друг с другом.

На старте сезона луганская команда немного забуксовала и достаточно неожиданно теряла очки, где не должна была. Но постепенно Виктор Скрипник сумел команду вернуть на прежний уровень и уже в ничейных матчах против Шахтера и Динамо, а также в матче против Львова (5:0) команда выглядела очень хорошо. Колос же начал удивлять с самого начала. Сперва футболисты Костышина прошли Арис в Лиге Европы, а после чуть не проскочили и Риеку. В чемпионате команда из села Коваливка и вовсе выглядит превосходно, регулярно набирая очки. Неожиданно для многих, Колос находится очень высоко в турнирной таблице и отстает от лидеров всего на одно очко. Правда в пятом туре Колос добыл весьма сомнительную победу над Мариуполем. Никто не станет отрицать, что Колос был в том матче сильнее, но 3 очка футболисты Костышина все же заработали только благодаря грубой ошибке арбитра.

Команды подходят к поединку в оптимальных составах и смогут использовать в этом матче своих лучших исполнителей. Сложно только предугадать, будет ли Виктор Скрипник беречь кого-то из своих основных игроков перед стартом в групповом этапе Лиги Европы.

Статистика личных встреч безоговорочно говорит в пользу Зари, но за последние годы Колос сильно прибавил, потому на сей раз не должно быть так просто футболистам Виктора Скрипника.

Статистика очных встреч

Всего сыграно: 4 матча (4 победы Зари, 0 ничьих, 0 побед Колоса), забитые голы 8:1

На поле Зари: 2 матча (2 победы Зари, 0 ничьих, 0 побед Колоса), забитые голы 3:0

На поле Колоса: 2 матча (2 победы Зари, 0 ничьих, 0 побед Колоса), забитые голы 5:1

Самый результативный матч: 1:3 победа Зари (сезон 2019/20)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua