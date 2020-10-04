Украина

Команда Костышина вырвала победу у приазовцев.

Колос одержал минимальную победу над Мариуполем в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

"Хлеборобы" победили благодаря голу Павла Ориховского с пенальти на шестой компенсированной минуте. При этом нарушение правил Сагуткиным на Ильине было явно за пределами штрафной площади.

Стоит отметить, что из-за повреждений Руслан Костышин был вынужден провести три замены еще в первом тайме, а одну – в перерыве.

Колос – Мариуполь 1:0

Гол: Ориховский, 90+6

Колос: Волынец – Новак (Ориховский, 25), Гавриш (Черноморец, 46), Петров, Емец – Кравченко, Милько, Богданов, Антюх (Ильин, 7) – Смирный (Костышин, 19) – Лысенко.

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Сагуткин, 79), Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Мишнев, Топалов – Сикан (Кулаков, 59).

Предупреждения: Петров – Чех.