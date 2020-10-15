Заря прекратила продажу билетов на матч шестого тура чемпионата Украины.
Фото ФК Заря
15 октября 2020, 20:44
Следуя распоряжению кабинета министров Украины, Заря остановила продажу билетов на матч 6-го тура УПЛ против Колоса — сообщил официальный сайт клуба.
Тем, кто уже успел приобрести билеты на матч, который состоится в субботу, 17 октября, деньги будут возвращены.
О дальнейших решениях о продаже билетов на матчи чемпионата Украины и Лиги Европы Заря сообщит дополнительно.
Ранее сообщалось, что минздрав Украины дал разрешение проводить матч Лиги чемпионов Динамо — Ювентус со зрителями.