Украина

Наставник приазовцев прокомментировал победу команды.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился своим мнением о результате матча с Минаем в 6-м туре украинской Премьер-лиги.

"Игра получилась сложной. В этом регионе всегда такие игры. Те люди, которые здесь родились и выросли, отличаются бойцовскими качествами. И в таком духе они играют в футбол. Поэтому здесь всегда тяжело. Всегда много борьбы, много эмоций. Я рад, что мы победили и продемонстрировали хороший футбол.

Повторюсь – здесь всегда тяжело играть. Плюс и погода сегодня была тоже сложной. Шел дождь. Поле было в хорошем состоянии, но дождь где-то мешал, когда игроки резко меняли направление своего движения. В этом была сложность для двух команд. Это футбол. Я рад, что мы победили такую мощную и организованную команду.

Мы рассчитывали на гол. А может и два. Главная задача в футболе – это забить гол. Конечно, быстрый гол заряжает команду уверенностью, добавляет организованности в структуре игры. Все хотят забивать первыми и не пропускать.

В последнем эпизоде я видел, что судья поставил пенальти. Видео момента я не смотрел и ничего добавить не могу", – рассказал Маркевич в интервью официальному сайту клуба.

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