Украина

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в рамках поединка чемпионата Украины на выезде обыграло Рух. Николай Шапаренко рад победе и отдал должное сопернику.

"Игра получилась очень тяжелой. Было мало время на отдых и восстановление после сборной, но мы справились. Провели хороший первый тайм, забили. Первые 15 минут второго тайма были сумбурными, но потом мы выровняли игру. Хорошая победа на выезде, которая подарила три очка.

За такой клуб, как Динамо, нужно выходить, играть эмоционально и бороться на каждом участке поля. Рух — молодцы. Они пытаются играть в футбол, а не просто бить по мячу. Соперник играл закрыто и компактно, что и ожидалось. Но мы расшатывали его оборону. Цыганков отдал хороший голевой пас и забили", — приводит слова полузащитника официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Динамо.