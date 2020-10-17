Украина

Румынский специалист ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Рухом (2:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

"В первом тайме доминировали, имели хороший контроль, во втором тайме было немного хуже. Но, в целом, я доволен и игрой, и результатом – тем более, у нас было всего два дня на подготовку к игре после двухнедельной паузы, связанной с матчами сборных.

Мы доминировали, контролировали ход игры, забили два мяча, а могли еще. Я доволен результатом и энтузиазмом, который приносит победа перед важной игрой в Лиге чемпионов.

Рисковал ли здоровьем Супряги и Буяльского? Я лучше знаю о степени готовности футболистов, поскольку они со мной каждый день. Они были готовы к игре, но мне нужно было знать, смогут ли они выдержать игровой ритм на протяжении всех 90 минут.

Попов? Денис провел хороший матч, но нужно помнить, что он пропустил несколько месяцев из-за травмы – причем пропускал как тренировки, так и теоретические занятия, на которых мы обсуждали вопросы организации игры. Он понемногу подтягивается, и мы понимаем, что он – будущее украинского футбола, талантливый игрок. Будем смотреть, как он будет готовиться к следующим играм", – рассказал Луческу на пресс-конференции после матча.

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