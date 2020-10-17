Встреча команд завершилась со счетом 1:1.
Заря - Колос, ФК Заря
17 октября 2020, 22:02
В матче 6-го тура украинской Премьер-лиги Заря на своем поле сыграла вничью с Колосом со счетом 1:1.
Луганчане открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Владислава Кочергина. Поединок близился к завершению, но во время атаки Колоса мяч попал в руку Владлену Юрченко в штрафной площади. Хавбек получил вторую желтую карточку и покинул поле, а ковалевский клуб заработал пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал нападающий Евгений Селезнев.
Заря — Колос 1:1
Голы: Кочергин, 44 – Селезнев, 90+2 (пенальти).
Заря: Шевченко – Фаворов (Руфати 73), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Юрченко, Назарина, Цвек, Кочергин – Кабаев (Гринь 74) – Гладкий.
Колос: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец – Ильин (Данфа, 67), Задоя, Ореховский (Богданов 46), Морозко (Костышин 62) – Смирный (Исаенко 79) – Лысенко (Селезнев, 46).
Предупреждения: Фаворов, Абу Ханна, Цвек, Юрченко.
Удаление: Владлен Юрченко, 90+1.