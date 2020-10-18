Украина

Наставник Львова высказался о разгромном поражении от Шахтера в чемпионате Украины.

Шахтер разгромил Львов в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги со счетом 5:1. Главный тренер львовского клуба Георгий Цецадзе прокомментировал результат данной встречи и рассказал, почему решил задействовать против "горняков" высокий прессинг.

"По сути, проиграли матч за первые 20 минут. Не получилось как следует продемонстрировать свою игру в атаке, не смогли забить. Результат на табло. Все по игре".

"У нас стратегия игры такова, что со всеми соперниками задействуем высокий прессинг. Просто допустили детские ошибки в первом тайме. Конечно, это также и потому, что у Шахтера очень высококвалифицированные футболисты".

"Собственно, по совокупности факторов в итоге и пропустили 4 мяча за стартовые 20 минут поединка. Думаю, если бы мы забились в глухую защиту, ход событий в матче сильно бы не изменился. По моему мнению, лучше защищаться вдали от собственных ворот. Впрочем, в игре с Шахтером сделать этого нам не удалось", — приводит слова Цецадзе официальный сайт ПФК Львов.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Львов.