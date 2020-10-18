Украина

Наставник колоса высказался о ничьей в матче с Зарей в чемпионате Украины.

В поединке шестого тура украинской Премьер-лиги Заря в компенсированное время упустила победу над Колосом (1:1). Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин прокомментировал результат встречи, высказав недовольство отсутствием болельщиков на трибунах.

"Такое ощущение, что сегодня мы могли больше. Пусть это не выглядит вызывающе и пусть не думают, что тренер Колоса где-то перегибает, но мне кажется, что на этот день мы могли сыграть лучше. Да, мы спаслись и ничья с Зарей для нас это пока что очень качественный результат, поскольку Заря в этом чемпионате отобрала уже очки и у Динамо, и у Шахтера".

"Не хватает болельщиков. Был расстроен и даже возмущен, когда узнал, что Заря возвращает билеты. Почему на еврокубки можно болельщиков, а на матчи УПЛ – нет?"

"Это неуважение к другим клубам. Получается, Динамо и Шахтеру можно, а другим нельзя. Это как разрешать в кинотеатрах смотреть американские фильмы зрителям, а украинские – нет. Или на международных матчах коронавирус становится слабее? Я не знаю, что думает эта федерация или Минздрав", — приводит слова Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Колос вы можете на Football.ua.