Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Украины.

Заря в шестом туре Премьер-лиги не смогла удержать победу над Колосом. Владислав Кочергин открыл счет на 44-й минуте, но уже в компенсированное ко второму тайму время Евгений Селезнев с пенальти установил единички на табло — 1:1.

Краткий обзор матча:

Полный обзор матча:

Заря — Колос 1:1

Голы: Кочергин, 44 – Селезнев, 90+2 (пенальти).

Заря: Шевченко – Фаворов (Руфати 73), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Юрченко, Назарина, Цвек, Кочергин – Кабаев (Гринь 74) – Гладкий.

Колос: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец – Ильин (Данфа, 67), Задоя, Ореховский (Богданов 46), Морозко (Костышин 62) – Смирный (Исаенко 79) – Лысенко (Селезнев, 46).

Предупреждения: Фаворов, Абу Ханна, Цвек, Юрченко.

Удаление: Владлен Юрченко, 90+1.