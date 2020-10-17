Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Украины.
фото ФК Заря
17 октября 2020, 23:26
Заря в шестом туре Премьер-лиги не смогла удержать победу над Колосом. Владислав Кочергин открыл счет на 44-й минуте, но уже в компенсированное ко второму тайму время Евгений Селезнев с пенальти установил единички на табло — 1:1.
Краткий обзор матча:
Полный обзор матча:
Заря — Колос 1:1
Голы: Кочергин, 44 – Селезнев, 90+2 (пенальти).
Заря: Шевченко – Фаворов (Руфати 73), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Юрченко, Назарина, Цвек, Кочергин – Кабаев (Гринь 74) – Гладкий.
Колос: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец – Ильин (Данфа, 67), Задоя, Ореховский (Богданов 46), Морозко (Костышин 62) – Смирный (Исаенко 79) – Лысенко (Селезнев, 46).
Предупреждения: Фаворов, Абу Ханна, Цвек, Юрченко.
Удаление: Владлен Юрченко, 90+1.