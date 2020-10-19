Украина

Наставник Александрии высказался о победе над Ингульцом в поединке УПЛ.

Александрия в обескровленном составе принимала на своем поле Ингулец в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги и смогла удержать победу в результативном матче (4:3). Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился эмоциями от минувшего поединка.

"В первую очередь хочется поблагодарить наших болельщиков и президента за поддержку до матча, во время матча и после матча. Была тяжелая игра. Мы оказались в такой ситуации, в которую попали Шахтер и Ворскла. У нашего соперника также были проблемы".

"В нашей команде было много положительных тестов, поэтому ребята, конечно, не тренировались. Собирались за 2–3 дня до матча, а некоторые приехали в команду всего за день до матча. Рассчитывали на молодых игроков".

"Мы выигрывали 4:0, могли спокойно играть, но произошло удаление Лучкевича. Нам трудно было и так, а имея на одного игрока меньше, то тем больше. Ребята выдержали этот темп, сыграли правильно в защите и добыли победный результат".

"Я благодарен игрокам, которые, получив отрицательный тест, приехали и помогли нам. Но проблема эта еще остается. Мы ждем тесты других игроков. Надеюсь, в следующем поединке они смогут усилить нашу команду", — приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Ингулец вы можете на Football.ua.