Украина

Валерий Шаповалов высказался о поражении от Александрии в матче чемпионата Украины.

Александрия в обескровленном составе принимала на своем поле Ингулец в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги и смогла удержать победу в результативном матче (4:3). Тренер Ингульца Валерий Шаповалов, посетивший послематчевую пресс-конференцию вместо заболевшего Сергея Лавриненко, поделился эмоциями от минувшей игры.

"Вы сами видели, что матч был напряженный. Игра состояла из двух таймов: первый мы полностью провалили — в чем причина, мы пока не можем понять. Ребята нашли в себе мужество, собрались и вышли на второй тайм, пытались спасти игру, но давать фору в четыре мяча такой команде как Александрия — это большая роскошь".

"Самое главное — это здоровье ребят и главного тренера. Футбол футболом, но хочется пожелать всем нашим людям, чтобы мы забыли этот COVID-19 как страшный сон".

"Сделаем работу над ошибками, восстановимся. Сейчас для нас ничего не потеряно — чемпионат только в самом начале. Так что смотрим в будущее с оптимизмом", — приводит слова Шаповалова официальный сайт Александрии.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Ингулец вы можете на Football.ua.