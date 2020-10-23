Украина

Игрок рассказал о ситуации в команде перед встречей с Александрией.

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал поражение от Ювентуса в Лиге чемпионов, а также поделился ожиданиями от встречи с Александрией, которая запланирована на 24 октября.

"Ювентус? Настроение чуть подпорчено. Но мы уже забыли эту игру, она позади. Готовимся к Александрии.

В Лиге чемпионов совсем другой уровень, другие люди играют, опытнее, мастеровитые. Совсем все по-другому. Знакомился ли с кем-то из игроков Ювентуса? Нет. Проиграли 2:0. Не было ни настроения, ни эмоций. Первый тайм хорошо играли, во втором замены усилили игру. И, в принципе, могли добывать очки, но результат неположительный для нас.

Со всеми командами сейчас непросто играть. У Александрии, по-моему, вернулись уже те, кто болели. Нам еще не полностью дали информацию о команде. Думаю, завтра-послезавтра будем уже знать", – рассказал Попов в интервью официальному сайту клуба.



В текущем сезоне 21-летний игрок провел 3 поединка в футболке "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Попов продлил контракт с Динамо до июня 2025 года.