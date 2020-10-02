Украина

Футболисты останутся в Динамо до лета 2025 года.

Защитники Александр Сирота, Денис Попов и Александр Тымчик подписали новые контракты с Динамо — сообщил официальный сайт клуба.

Соглашения всех футболистов рассчитаны до лета 2025 года.

21-летний Попов является воспитанником академии клуба. За первую команду дебютировал 13 апреля 2019 года. Провел 23 матча во всех турнирах и забил 2 мяча.

23-летний Александр Тымчик является воспитанников академии Динамо. В первой команде клуба дебютировал осенью 2016 года, после чего выступал в аренде за Сталь и Зарю. Летом 2020 года вернулся в Киев.

20-летний Александр Сирота также является воспитанников академии Динамо. В первой команде дебютировал 4 июня 2020 года. Сыграл 8 матчей.

Ранее Динамо продлило контракты с Николаем Шапаренко и Виталием Миколенко.