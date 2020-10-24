Украина

Хавбек Динамо может сыграть в трех поединках национальной команды.

Полузащитник киевского Динамо Тудор Белуцэ вызван в сборную Румынии на ноябрьские поединки, сообщил официальный сайт ФФР.

Румынов ожидает товарищеская игра с беларусами (11 ноября), а также игры Лиги наций с Норвегией (15 ноября) и Северной Ирландией (18 ноября).

Белуцэ, который осенью присоединился к Динамо на правах сезонной аренды из Брайтона, провел шесть матчей за национальную сборную Румынии.

В октябре Тудор сыграл за молодежную сборную против Мальты (4:1), отметившись в этой встрече красной карточкой.

Белуцэ еще не дебютировал за Динамо. Возможно, это произойдет в сегодняшнем матче Премьер-лиги против Александрии. Игра начнется в 19:00.