U-21

На две желтые карточки новичку Динамо хватило 34 минуты.

В матче отборочного турнира молодежного (U-21) Евро-2021 против Мальты "отличился" Тудор Белуцэ.

Видимо, новичок Динамо решил отмечать желтой карточкой каждый забитый мяч своей команды: на 25-й минуте при счете 1:0 заработал первое предупреждение, а на 34-й при 2:0 — второе, которое и переросло в удаление.

После ухода Белуцэ Румыния, являющаяся конкурентом украинской "молодежки" в отборочной группе 8, забила мальтийцам еще дважды в первом тайме.