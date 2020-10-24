Украина

Защитник рассказал о старте карьеры в новой команде.

Максим Лопыренок рассказал об адаптации в Минае, проанализировал предыдущую игру и выразил надежды набрать очки в следующей.

"Минай — очень хорошая команда с хорошим тренером. Мне здесь нравится. Много времени на адаптацию не последовало и это радует. Коллектив очень хорошо меня принял. В свою очередь, очень хочется за это время, что я здесь, максимально помочь команде получить побольше очков.

Как оказался здесь? Дмитрий Михайленко, тренер Днепра-1, дал понять, что на меня больше не рассчитывает. Я поговорил с Андреем Русолом и мы решили, что не буду спешить и доработаю контракт до конца, поэтому решил уйти в аренду. Появился вариант с Минаем и я согласился.

И не пожалел. Здесь хорошие условия, хорошие тренировки, есть все для прогресса футболиста. К тому же, Ужгород — красивый город.

Да, нам надо подтягивать и оборону, и атаку. Мне кажется, что мы еще не успели хорошо узнать друг друга, сыграться чтобы чувствовали друга друга на поле. А вообще мне нравится тот футбол, в который пытается играть команда и что именно просит выполнять тренерский штаб. Мы играем в пас, а не выбиваем мяч куда попало. Надеемся, что со временем будем показывать лучший результат. И неважно как будем играть — в три или четыре защитника.

Поражение от "Мариуполя" довольно неприятная. Это была ничейная игра по моему мнению. Но мы ничего не можем сделать с ошибками судьи.

Впереди будет еще одна тяжелая игра с Колосом. Думаю, будет много борьбы. Очень хочется получить очки в этом матче, чтобы возвращаться домой с хорошим настроением ", — приводит слова Лопыренка официальный сайт Миная.

Напомним, матч Миная против Колоса состоится в воскресенье, 25 октября, в 17:00 по киевскому времени.