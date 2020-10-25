Украина

Защитник Динамо высказался о победе над Александрией в матче чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Динамо минимально обыграло Александрию благодаря голу Дениса Попова. Защитник киевского клуба Виталий Миколенко прокомментировал результат этой встречи.

"Наверное, после забитого мяча в нашей игре особо ничего не изменилось, в большей мере этот гол повлиял на игру Александрии. Гости стали больше раскрываться, благодаря чему у нас были хорошие моменты у их ворот, которые мы, правда, не реализовали".

"Не хватало завершения атак, последнего паса. Соперники играли в пять защитников, поэтому нам было сложно вскрывать их оборону. Мы не использовали те моменты, которые все же удалось создать, поэтому до самого конца матча присутствовала нервозность".

О своей позиции на поле:

"Если честно, я уже не знаю, какая позиция для меня более привычная. Я даже посчитал – из последних 12-ти матчей я всего в трех играл на позиции левого защитника. Когда играешь на фланге, больше участвуешь в атаке, конечно, это интереснее. А на позиции центрального защитника работа более ответственная, так как если ты допускаешь ошибку, то сложнее ее исправить".

О ничьей в матче Шахтера и Ворсклы:

"Конечно, мы знали о результате этого матча до начала нашей игры и понимали, что у нас есть хорошая возможность оторваться. Но не особо задумывались об этом, ведь чемпионат сейчас не заканчивается, только начало сезона и впереди еще длинная дистанция. Сейчас главное – набирать три очка в каждом матче".

О предстоящей встрече с Ференцварошем в групповом этапе Лиги чемпионов:

"Силы мы точно не берегли. Да, тренер дал отдохнуть некоторым ребятам, но мы одинаково серьезно настраиваемся на каждый матч – и на чемпионат, и на Лигу чемпионов. Уверен, сегодня на поле никто не берег силы".

"Пока мы только едем на базу после игры с Александрией. Самое главное сейчас – восстановиться, потому что график насыщенный, игры через три дня на четвертый, через два на третий. Главная задача – хорошо восстановиться и подготовиться к Ференцварошу", — приводит слова Миколенко официальный сайт Динамо.

В следующем туре киевское Динамо сыграет в гостях у днепровского Днепра-1 на фоне выездного противостояния с Ференцварошем в рамках Лиги чемпионов УЕФА, а Александрия на своем поле будет принимать черниговскую Десну.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо — Александрия вы можете на Football.ua.