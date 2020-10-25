Украина

Юрий Кравчук посетовал на невезение команды.

ПФК Львов в седьмом туре Премьер-лиги проиграл Днепру-1. Защитник львовян Юрий Кравчук разочарован таким исходом.

"Проиграли, снова проиграли. На тренировках все делаем правильно, слушаем тренера. Выходим на игру, вроде стараемся, а нам залетает что-то феерическое", — цитирует Кравчука сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Посмотрите на голы! Что первый, что второй... Ну что это? Не знаю! Работаем дальше", — сказал Юрий Кравчук.

После поражения от Днепра-1 подал в отставку главный тренер ПФК Львов Георгий Цецадзе.

Следующий матч Львов, набравший пока только одно очко, проведет против Ворсклы 1 ноября.