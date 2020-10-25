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Football.ua разбирает матч 7-го тура УПЛ, где Динамо минимально обыграло Александрию в Киеве.

Стартовый отрезок в исполнении Динамо — первые минут 20 — один из лучших стартов, что мы видели в нынешнем сезоне: гол на первой минуте и еще три очень неплохих момента. Давайте перечислим их, чтобы не возникло недопонимания.

- 5-я минута. Динамо накрывает Александрию высоким прессингом и отбирает мяч у чужой штрафной площади. Гармаш выходит один на один с Панькивым, но не переигрывает голкипера.

- 8-я минута. Фланговая передача от Кендзеры в зону Буяльского, тот пропускает на Де Пену и сам открывается за спину защитникам. Виталий бьет из пределов штрафной площади в нижний угол, но голкипер Александрии вновь спасает команду.

- 13-я минута. Цыганков получает мяч в свободной зоне на фланге, убирает оппонента и мягко накидывает в штрафную площадь, откуда Буяльский бил головой в дальний угол — мимо.

И это мы перечислили эпизоды, которые завершились ударом. Об Александрии в контексте атакующих действий будем говорить крайне мало. Команда Владимира Шарана нанесла свой первый удар в створ ворот на 90+3 минуте. И да, команда не била по штангам и перекладинам, не угрожала воротам Бущана опасными прострелами. Это было всего лишь второй удар Александрии в этой игре.

Давайте сперва вернемся к стартовым составам. Мирча Луческу попробовал новую пару центральных защитников — Александр Сирота и Денис Попов. Также в опорной зоне появился Денис Гармаш, а на острие атаки — Жерсон Родригес. Тренерский штаб выделил двум последним по 45 минут. Мы уже привыкли, что таким образом Луческу производит ротацию. Замены Гармаша и Родригеса были запланированы еще до матча.

Владимир Шаран второй матч кряду выставил схему с тройкой центральных защитников. Недавно в Александрии был всплеск коронавируса, поэтому, со слов тренера, команда собралась за два-три дня до игры с Динамо.

Динамо использовало высокий прессинг, команда перестраивалась на 4-4-2, где уже традиционно Буяльский поднимался на одну линию с нападающим. Таким образом, киевляне осуществляли давление на защитников Александрии, а те, в свою очередь, вынуждены были играть длинными передачами. На старте матча длинные забросы александрийцев не работали. Команда Шарана делала 3-4 передачи и теряла мяч. Защитники и опорные полузащитники Динамо выигрывали в этот временной отрезок верховую борьбу, а также собирали отборы и подборы. Таким образом, хозяева очень быстро возвращали мяч под контроль и производили свои атаки.

В свою очередь, Александрия и не пыталась высоко прессинговать Динамо. Команда откатывалась на свою половину поля, играя средним-низким блоком, насыщая зоны на своей половине поля. Тем не менее, Буяльский, Цыганков и Де Пена постоянно находили пространство между линиями, а Сидорчук, Гармаш и защитники доставляли туда мяч.

Давайте разберем движение Виталия в моменте на восьмой минуте. Отмечаем в первую очередь непрерывность передвижений полузащитника.

Буяльский перемещается немного ниже уводя за собой соперника. Даже в этой ситуации, на стопкадре выше, у Попова есть вариант сразу дать вертикальный пас на Виталия.

Центральный защитник выбирает вариант с передачей на Кендзеру. Обратите внимание, что мяч еще не дошел к поляку, а Буяльский уже начал свое движение. Его оппонент сконцентрирован на мяче в данную секунду.

В момент передачи Буяльский уже на метр-два оторвался от оппонента. Защитники Александрии в полупозиции, ведь они бегут лицом к воротам и не играют по Виталию. Осталось лишь отдать точный пас, что и делает Кендзера.

Виталий пропускает мяч на Де Пену, а сам бежит за спину защитникам. Идеальная скидка уругвайца и Буяльский с метров 10-11 не закончил комбинацию точным ударом. Оговоримся, что это был лишь один пример движения Виталия без мяча, а подобных умных вбеганий в зоны от Буяльского вчера было намного больше.

Подводя итоги. Динамо должно было в первые 20 минут заканчивать этот матч. Киевляне по системе xG создали как минимум на два гола. Александрия же была явно не готова к этому матчу. Поэтому, потенциально один из центральных матчей тура превратился в перформанс лишь одной команды, которая лишь не реализовала свои моменты.