Украина

Вратарь ПФК Львов прокомментировал игру, а также отставку Георгия Цецадзе.

В седьмом туре Премьер-лиги ПФК Львов уступил Днепру-1 со счетом 1:3. После игры главный тренер команды Георгий Цецадзе подал в оставку и клуб удовлетворил это прошение.

"После такого результата тяжело что-то говорить. Нам сейчас необходимо думать о будущем. Еще много игр впереди. Держать выше голову и двигаться только вперед", — цитирует голкипера Львова Ореста Костика сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Цецадзе попрощался с нами и пожелал успеха. Сказал, чтобы мы не останавливались и двигались только вперед".

Следующий матч Премьер-лиги ПФК Львов проведет дома против Ворсклы первого ноября.