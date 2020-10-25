Украина

Один из аутсайдеров Премьер-лиги остался без главного тренера команды.

Руководство ПФК Львов приняло заявление об отставке Георгия Цецадзе, сообщил официальный сайт клуба.

Грузинский специалист решил покинуть Львов после поражения от Днепра-1 со счетом 1:3 в седьмом туре Премьер-лиги.

Цецадзе возглавлял Львов с июня этого года. Команда под его началом провела 12 поединков, в которых ни разу не выиграла, трижды сыграла вничью и еще девять раз проиграла.