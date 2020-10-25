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Главный тренер "азовцев" дал комментарий после матча.

В матче 7-го тура УПЛ Ингулец и Мариуполь сыграли вничью со счетом 1:1. Остап Маркевич высказался о результате и состоянии газона.

"По горячим следам сложно сделать структурированный анализ игры. Поэтому скажу очевидные вещи. По ходу игры нам пришлось перестроить свою игру, отойти от нашего стиля и перейти на длинные передачи. Но это нормально. В такой футбол тоже нужно уметь играть. Нужно вести единоборства, играть корпусом, играть головой. Это нормально.

Не могу сказать, что поле было в плохом состоянии. Просто оно по своему стилю было таким, что не позволяло контролировать мяч и играть в быстрый пас. Наоборот я хочу поблагодарить работников стадиона. Здесь очень хороший стадион и хорошие условия. Единственное, что поле, с учетом погодных условий, не позволило нам сыграть в свою игру.

Мы довольны игрой и самоотдачей футболистов. Наши молодые игроки не уступали в борьбе такой опытной и организованной команде как Ингулец. Эта команда играет уже 4-5 лет одним составом. Это хорошая опытная команда и я очень рад, что Ингулец играет сейчас в Премьер-лиге. Уверен, у вас все будет хорошо", — приводит слова Маркевича официальный сайт азовцев.

На Football.ua доступен обзор и видео голов матча Ингулец — Мариуполь.