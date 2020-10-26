Украина

Менеджер подвел итог матчу УПЛ.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказал свое мнение о поединке седьмого тура УПЛ против Руха (4:0).

"Когда помимо матчей Премьер-Лиги на выходных, есть еще матчи среди недели, то прежде всего мы играем на результат. О красоте футбола в эти моменты думать первоначально не стоит, потому что идет матч за матчем, но мы всегда стараемся добиться хорошего результата. Но мы довольны тем, что мы имеем на сегодняшний день. Мы хорошо справлялись с контролем игры и в первом и втором таймах. Довольны результатом и тем, что смогли не пропустить и оставить "сухими" ворота".

"В конце матча дожали соперника, несмотря на то, что большинство ребят играли в предыдущем матче в Лиге Европы. В следующий четверг у нас тоже не менее важная игра, так же приезжает сильный соперник. С оптимизмом, хорошем настроением двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу с Брагой. Особенно после победы в Премьер Лиге, быстро «раны заживают», забываем прошлое поражение и с новыми силами двигаемся вперед", — цитирует тренера официальный сайт Зари.

Ранее украинский специалист заявил, что доволен выступлениями своей команды в матче против Лестера.