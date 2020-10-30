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Football.ua представляет анонс поединка, который откроет 8-й тур УПЛ Шахтер — Мариуполь.

Мариуполь очень хорошо стартовал в текущем сезоне. В предстоящем туре им предстоит сыграть против донецкого Шахтера на выезде.

Шахтер – Мариуполь

Пятница, 30 октября, 19:00. НСК Олимпийский, Киев. Владимир Новохатний – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Мариуполь в прошлом туре УПЛ сыграл вничью 1:1 с Ингульцом. Точно такой же счет был зафиксирован в матче Шахтера против Ворсклы. Сейчас в турнирной таблице Мариуполь и Шахтер разделяет всего 2 очка.

На неделе "горняки" провели тяжелейший матч против Интера в Киеве на НСК Олимпийский. Наверняка, у Шахтера в матче с Мариуполем будут изменения в составе. Во-первых, молодые игроки нуждаются в отдыхе. Во-вторых, более опытные игроки "оранжево-черных" уже давно переболели коронавирусом и жаждут вернуться в обойму первой команды. Где как не в матче с Мариуполем давать Степаненко, Матвиенко, Пятову набирать кондиции?

Хотелось бы написать, что в матче-открытии 8-го тура нас ждет настоящее зрелище, которое станет достойным начинанием для остальных команд в туре, но верится в это с трудом. Даже если отбросить конспирологию и вынести за скобки некую связь между клубами, огромное количество футболистов Мариуполя, контракты которых принадлежат Шахтеру, не смогут сыграть в предстоящем матче.

Муравский, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Танковский, Бондаренко, Топалов, Кащук, Сикан, Кулаков, Библик – это список тех, кто точно не сыграет против Шахтера. 11 игроков первой команды! 11, Карл… Сюда же добавляем Алексея Быкова, который пропустит матч из-за дисквалификации.

Если же Мариуполю не привыкать к такой ситуации, то их главный тренер Остап Маркевич впервые столкнется с этим. В своих комментариях официальному сайту Мариуполя младший Маркевич излучал оптимизм и говорил о том, что его команда готовится дать бой в предстоящей встрече. А подытожил наставник азовцев все вот такой фразой: "Для нас не так важно, кто именно будет играть, важно, как мы настроимся на эту встречу". Ну-ну.

Статистика личных встреч

Всего игр: 51 (47 побед Шахтера, 4 ничьих, 0 побед Мариуполя), разница голов 136:32

На поле Шахтера: 25 игр (24 победы Шахтера, 1 ничья, 0 побед Мариуполя), разница голов 74:15

На поле Мариуполя: 26 игр (23 победы Шахтера, 3 ничьих, 0 побед Мариуполя), разница голов 62:17

Самый результативный матч: победа Шахтера 6:2 (сезон 2014/2015)