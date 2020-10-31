Украина

Украинский специалист Виталий Шумский рассказал о процессе подготовки своих подопечных к игре против Ворсклы.

Аутсайдер украинской Премьер-лиги, по состоянию на момент начала 8-го тура, в конце прошлой недели объявил об отставке своего уже экс-тренера Георгия Цецадзе.

На место грузинского специалиста, в последствии, был назначен Виталий Шумский, который будет руководить процессом подготовки команды к ближайшим матчам в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Виталий Шумский — 48-летний воспитанник львовской футбольной школы, предыдущим местом работы которого был молодежный состав Львов U-21, к работе с которым он приступил в конце января этого года.

Перед своей дебютной игрой в украинской Премьер-лигой, и.о. главного тренера ПФК Львов дал интервью официальному сайту клуба, в котором ответил на вопросы о функциональном состоянии своей команды.

"На следующий день после игры с Днепр-1 состоялась встреча с генеральным директором, после которой уже вместе с командой начали активную фазу подготовки к следующему матчу в чемпионате, — рассказал львовский специалист о своем процессе назначения на должность, — Самое главное из разговора — на следующий календарный матч будем выводить команду я, тренер вратарей и тренер дубля. Ограничились только тем, что ведем тренировочный процесс и готовим Львов к следующей игре с Ворсклой".

Рассказал Шумский и о изменениях в тренировочном процессе команды: "Небольшие коррективы таки внесли. У Цецадзе иногда было по два занятия в день. Такой график отменили. Сейчас у нас исключительно одноразовые тренировки, а дальше уже будем смотреть".

Относительно кадровых проблем команды, новоназначенный и.о. главного тренера разделил мнение журналиста о " не текущем соответствии состава уровню УПЛ: "Если говорить о составе, конечно, он обновился практически на 85%, по сравнению с прошлым сезоном. Для того, чтобы все эти футболисты сыгрались, надо, конечно, время. К тому же некоторые игроки у нас переболели COVID-19, поэтому восстановление также было нелегким. Сказать или наши исполнители подходят для УПЛ, или нет? Время покажет".

"На позитив мы начинаем сейчас уже программировать себя даже на тренировках. Делаем все возможное, чтобы ребят сплотить, чтобы они были как одно целое. Только в случае «один за одного» сможем получать хорошие для себя результаты. Много говорим с ребятами, потому что они сильно переживают", — рассказал Шумский об атмосфере внутри коллектива.

ПФК Львов подходит к игре с Ворсклой в качестве абсолютного аутсайдера в турнирной таблице УПЛ. " Ситуация в турнирной таблице добавляет лишнего давления. Никому такое положение дел не нравится, — признается наставник, — Именно поэтому, перестраиваемся сейчас уже больше на хорошие эмоции для того, чтобы игроки выходили на поле и думали только о матче и о победе в нем".

О сопернике: "Ворскла — действительно хорошая команда с хорошим наставником. Прежде всего, наш следующий соперник — очень опытный. Полтавская команда обладает одним из самых возрастных составов УПЛ. Видно, что там действительно боевой коллектив. Руку наставника сразу заметно".

"Ожидаем тяжелую игру, а уже как будет? Матч покажет. Настраиваемся только на положительный результат, потому что отступать некуда. Мяч круглый. Будем рассчитывать, что фортуна где нам уже должна улыбнуться", — не унывает Шумский.

Матч ПФК Львов против полтавской Ворсклы пройдет на поле стадиона Арена Львов 1 ноября, начало — в 17:00.