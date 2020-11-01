Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка между Львовом и Ворсклой.

В рамках 8-го тура УПЛ в гости к ПФК Львов на стадион Арену Львов пожалует полтавская Ворскла, которая не планирует отпускать Динамо и Шахтер в отрыв.

Львов – Ворскла

Воскресенье, 1 ноября, 17:00. Арена Львов, Львов. Игор Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

"Золотые львы" в очередной раз поменяли главного тренера команды. Закрыть кадровую потерю после ухода Георгия Цецадзе был в срочном порядке приглашен работавший до этого с молодежным составом украинский специалист Виталий Шумский. И ведь работы у новоиспеченного наставника будет непочатый край. ПФК Львов — абсолютный аутсайдер Премьер-лиги на момент старта восьмого тура, однако имеет на одну сыгранную игру меньше остальных.

Однако сможет ли команда с единственным набранным баллом в своем "активе" противостоять продолжающей находится на вершине турнирной таблицы команде Юрия Максимова? Ворскла с относительным успехом прошла первую проверку серьезным соперником в сезоне: была добыта ничья в матче против донецкого Шахтера в минувший уик-энд (1:1). У полтавчан, как ожидается, будет возможность перевести дух в матче против только начавших процесс перестройки после затяжного кризиса львовян.

Однако у гостей будет две серьезные кадровые потери в предстоящей игре: Пап-Альюн Ндиайе был удален в матче против "горняков", а Давид Пуцлин получил "лишнее" предупреждение в той же самой игре. У ПФК Львов нет подобных проблем с подбором исполнителей на игру. Более того, команда сумела вернуть воспитанника своей академии.

Ожидаемо, букмекеры не особо возлагают надежды на факт прихода нового человека на тренерский пост ПФК Львов в плане кардинальных изменений в игре команды в ближайшем будущем. Ворскла будет явным фаворитом в предстоящей дуэли.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 8 (1 победа Львова, 4 ничьих, 3 победы Ворсклы), разница голов 7:9

На поле Львова: 4 игра (1 победа Львова, 2 ничьих, 1 победа Ворсклы), разница голов 4:4

На поле Ворсклы: 4 игра (0 побед Львова, 2 ничьих, 2 победы Ворсклы), разница голов 3:5

Самый результативный матч: победа Ворсклы 3:2 (сезон 2019/20)