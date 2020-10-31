Луганский клуб позволил Сергею Лавриненко расширить обойму двумя футболистами.
Денис Янаков (справа) в матче против Мариуполя, фото ФК Ингулец Петрово
31 октября 2020, 11:45
В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря сыграет номинально гостевой поединок против Ингульца из Петрово на поле запорожской Славутич-Арены.
В отличии от общепринятой в нашем футболе традиции не допускать к участию в игре против своих правообладателей арендованных футболистов, руководство "мужиков" пошло на уступки предстоящим оппонентам, о чем сообщил фан-сайт луганской команды.
Таким образом, тренерский штаб "козаков" может рассчитывать на полузащитника Владимира Белоцерковца и нападающего Дениса Янакова в своей очередной попытке набрать очки в "элитном" первенстве Украины.
Напомним, что днем ранее Мариуполь сумел насобирать только трех игроков на скамейку запасных в матче против Шахтера, после чего уступил принципиальным соперникам (1:4).
Матч Ингулец — Заря пройдет 1 ноября и начнется в 19:30.