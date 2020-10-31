Украина

Луганский клуб позволил Сергею Лавриненко расширить обойму двумя футболистами.

В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря сыграет номинально гостевой поединок против Ингульца из Петрово на поле запорожской Славутич-Арены.

В отличии от общепринятой в нашем футболе традиции не допускать к участию в игре против своих правообладателей арендованных футболистов, руководство "мужиков" пошло на уступки предстоящим оппонентам, о чем сообщил фан-сайт луганской команды.

Таким образом, тренерский штаб "козаков" может рассчитывать на полузащитника Владимира Белоцерковца и нападающего Дениса Янакова в своей очередной попытке набрать очки в "элитном" первенстве Украины.

Напомним, что днем ранее Мариуполь сумел насобирать только трех игроков на скамейку запасных в матче против Шахтера, после чего уступил принципиальным соперникам (1:4).

Матч Ингулец — Заря пройдет 1 ноября и начнется в 19:30.