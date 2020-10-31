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Экс-форвард Милана и тренер сборной Украины на данный момент рассказал о бытности своего стартового периода в итальянском клубе.

В своем интервью YouTube-каналу Fantastic Football главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о наиболее памятных моментах его карьеры футболиста.

Местом для диалога был выбран газон НСК Олимпийский, поэтому стартовой репликой Шевченко стала "ода любви" атмосфере на этой арене: "Мне приятно находится на этом стадионе. Здесь, можно сказать, прошли лучшие годы моей карьеры за киевское Динамо и национальную сборную Украины. Я этот стадион очень люблю".

Главного тренера сборной Украины спросили также и о легендарном матче с Баварией, в котором "у Динамо еще не было уверенности, что они смогут одолеть команду с Циге, Маттеусом и Пепином в составе", ведь "Йожеф Сабо только привел 8 человек из дубля на тот момент", в том числе и Шевченко. "Это был первый мой матч на Олимпийском", — вспоминает Андрей.

Затем, беседа перешла к началу выступлений за итальянский Милан, где Шевченко сходу был выдан 7-й номер на футболке. Сопутствовала этому моменту достаточно интересная история: "Когда я пришел в Милан, меня спросили — какой номер я хотел бы получить? Мне дали возможные варианты. Тогда по 10-м играл Звонимир Бобан, под 7-м — Ибрагим Ба. Мне дали несколько номеров и некоторое время подумать. С Ба мы уже были знакомы до этого, он хороший парень. На следующий день он подошел ко мне и сказал: "Андрей, забери мой номер, он принесет тебе удачу". Я ответил "Конечно!", и взял 7-й номер себе".

История сложилась так, что уже после первой товарищеской игры на Сан Сиро, в котором Шевченко вышел на поле в футболке Милана, ему перезвонил "товарищ из Израиля" и сказал, что на иврите "7" звучит как "шева". Именно таким образом и началась история легендарной "семерки" не только для "россонери", но и для всего украинского футбола.

Следующий матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко пройдет в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА. В соперника — Германия, а сама игра на поле Ред Булл Арены в Лейпциге состоится 14 ноября. Начало в 21:45.