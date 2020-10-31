Украина

Позиция голкипера в киевском Динамо пострадала от пандемии сильнее всего.

Как сообщает официальный сайт киевского Динамо, у второго голкипера команды Дениса Бойко был обнаружен коронавирус COVID-19.

Игрок сдал положительный второй тест, и на данный момент находится на самоизоляции. Самочувствие футболиста, как сообщает клуб, удовлетворительное.

Напомним, что перед выездом на гостевой поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА против венгерского Ференцвароша (2:2) у основного голкипера вице-чемпионов Украины Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко, а также тренера по физподготовке Виталия Кулибы, был обнаружен COVID-19. Потеря второго голкипера образовала кризис у киевлян на данной позиции, где из заявленных игроков основного состава остался только Руслан Нещерет.

Следующий матч киевского Динамо пройдет в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги — команда Луческу сегодня, 31 октября, сыграет в гостях у днепровского Днепра-1. Начало в 19:30.