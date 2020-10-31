Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал результат матча против Десны.

Владимир Шаран поблагодарил своих подопечных за ничью в матче восьмого тура чемпионата Украины против Десны.

"Этот матч наверняка понравился всем, кто его смотрел, – цитирует главного тренера официальный сайт Александрии. – Была боевая игра против команды, которая считалась фаворитом, но мы старались и настраивались только на победу".

"Мы начали с тремя центральными защитниками. Пропустив с пенальти, перестроились и сыграли агрессивно в атаке, забили два хороших мяча. Но ошибка в обороне привела к тому, что мы не смогли довести матч до победы. В принципе, я считаю ничью закономерным результатом".

"Я благодарен ребятам за этот поединок. Они выкладывались полностью, и мы смогли понять, кого на сколько хватает, кто в каких кондициях находится".

На данный момент Александрия занимает восьмое место (10 очков), но может опуститься на строчку ниже, если Заря, отстающая на одно очко, в воскресенье, 1 ноября, успешно сыграет на выезде против Ингульца.