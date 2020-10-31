Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал результат матча против Десны.
Владимир Шаран, фото ФК Александрия
31 октября 2020, 22:25
Владимир Шаран поблагодарил своих подопечных за ничью в матче восьмого тура чемпионата Украины против Десны.
"Этот матч наверняка понравился всем, кто его смотрел, – цитирует главного тренера официальный сайт Александрии. – Была боевая игра против команды, которая считалась фаворитом, но мы старались и настраивались только на победу".
"Мы начали с тремя центральными защитниками. Пропустив с пенальти, перестроились и сыграли агрессивно в атаке, забили два хороших мяча. Но ошибка в обороне привела к тому, что мы не смогли довести матч до победы. В принципе, я считаю ничью закономерным результатом".
"Я благодарен ребятам за этот поединок. Они выкладывались полностью, и мы смогли понять, кого на сколько хватает, кто в каких кондициях находится".
На данный момент Александрия занимает восьмое место (10 очков), но может опуститься на строчку ниже, если Заря, отстающая на одно очко, в воскресенье, 1 ноября, успешно сыграет на выезде против Ингульца.