Украина

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью с Александрией.

Александр Рябоконь считает ничью с Александрией в восьмом туре чемпионата Украины закономерным результатом.

"Было много борьбы, хорошая, динамичная игра, – цитирует главного тренера Десны официальный сайт Александрии. – У обоих коллективов было много желания, много единоборств. Мы могли выиграть, могли и проиграть, но ничья, наверное, закономерный результат".

Десна набрала 13 очков и вне зависимости от результатов оставшихся матчей восьмого тура чемпионата Украины сохранит за собой четвертое место.