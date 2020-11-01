Украина

Главный тренер днепрян дал комментарий после игры с Динамо.

Днепр-1 проиграл Динмо, ведя по ходу поединка. Игор Йовичевич, тем не менее, остался доволен своими подопечными.

"Поздравляю Динамо с победой. При этом, в адрес своей команды не могу сказать ничего, кроме благодарности за самоотдачу, характер, за продемонстрированную игру в целом. Особенно в первом тайме, когда мы полностью контролировали игру, в том числе, когда находились без мяча. Назаренко забил очень красивый гол.

Однако затем наступил переломный момент, после которого мы стали очень часто терять мяч, особенно после переводов. До этого игра была полностью нашей.

Динамо сравняло счет благодаря рикошету, в этом моменте киевлянам повезло. Второй гол мы пропустили под конец тайма – психологически голы перед перерывом очень сильно влияют на команду.

Но в целом до самого финального свистка наши игроки играли живо, активно, и делали все возможное, пытаясь сравнять счет", — приводит слова главного тренера днепрян официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор поединка Днепр-1 — Динамо.