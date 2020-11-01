Украина

Центрбек Динамо высказался о будущем развитии своей карьеры.

Центральный защитник Динамо Денис Попов хотел бы в будущем попробовать свои силы в более престижном европейском чемпионате, однако не исключает, что может всю свою карьеру провести в киевском клубе.

"В принципе, идеальное развитие карьеры — это завоевание серьезных титулов с Динамо, переход в средний европейский чемпионат — и в топ-клуб. Но почему бы не играть постоянно в Динамо и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место".

"Покинуть Динамо любой ценой? Нет, такого нет. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем — без вопросов. А если президент и тренерский штаб будут нуждаться в моих действиях и присутствии на поле, то я с радостью буду помогать клубу", — сказал Денис Попов в программе "Auto Гол!".

Напомним, в последнем туре украинской Премьер-лиги Динамо добыло победу над СК Днепр-1. Смотреть видео голов и обзор этого матча вы можете на Football.ua.