Украина

Специалист оценил игру своей команды.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче против Львова (1:0).

"Тяжело, но мы не должны уступать по такой игре. На последних минутах могли вырвать ничью — не забили пенальти. Вся игра не сложилась с точки зрения реализации моментов. Старались, желание было очень большим".

"Не могу сказать, что игроки не настроились на матч. Контролировали мяч, но не хватало мастерства для завершения эпизодов. У меня даже есть ощущение, что мы недооценили команду соперника. Мы выходим играть с каждой командой. Моменты, которые у нас были, мы просто не смогли завершить — это повлияло на общий результат. Значит повезет в другом матче ", — цитирует Максимова официальный сайт полтавчан.

Видео гола и обзор матча Львов — Ворскла можно смотреть на Football.ua.